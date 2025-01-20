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Стрельба произошла в ТЦ на юго-востоке Москвы

Стрельба произошла в ТЦ на юго-востоке Москвы

Человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре Москвы.Стрельба произошла в одном из торговых центров на юго-востоке Москвы.

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