Налоговая амнистия принесет в бюджет 10 млрд рублей в 2025 году

Бюджет пополнится примерно на 10 млрд рублей в 2025 году за счет налоговой амнистии для бизнеса, пишут «Известия» со ссылкой на оценку эксперта Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП), налогового консультанта Алексея Крылова.