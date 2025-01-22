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Налоговая амнистия принесет в бюджет 10 млрд рублей в 2025 году

Бюджет пополнится примерно на 10 млрд рублей в 2025 году за счет налоговой амнистии для бизнеса, пишут «Известия» со ссылкой на оценку эксперта Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП), налогового консультанта Алексея Крылова.

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