Суд отказал в домашнем аресте следователю по делу о пропаже драгоценностей Лерчек

Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.
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