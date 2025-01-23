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Царьград

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Белгородская область подверглась обстрелу: более 60 атак за сутки

Белгородская область подверглась обстрелу: более 60 атак за сутки

Украинские силы обстреляли Белгородскую область, выпустив более 60 снарядов и задействовав 48 беспилотников.

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