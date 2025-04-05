В Могилевской области лучшим учащимся медколледжей вручили профсоюзные стипендии.

Председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Александр Басенко вручил сертификаты о назначении профсоюзной стипендии семи учащимся Бобруйского и Могилевского медколледжей.
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