Не ведитесь на это: 6 фраз, которые выдают изменщика-манипулятора

Один из главных страхов мужчин и женщин — это быть преданными и обманутыми своим партнером. Многие могут изменять годами, при этом искусно скрывать этот факт, ведь уходить из семьи или разрывать длительные отношения — это крайне неудобно и тяжело.
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