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Привет Закировой: Макс Фадеев записал хит с узбекской звездой

Привет Закировой: Макс Фадеев записал хит с узбекской звездой

Пророссийски настроенный Макс Фадеев решил утереть нос своей бывшей подопечной Наргиз Закировой. Музыкант и продюсер выпустил новый хит в дуэте с узбекской звездой Юлдуз Усмоновой.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Он неравнодушен к узбечкам?
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14 час.

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