Военнослужащий-вымогатель из Приморья силой принуждал сослуживцев брать кредиты. В одном из отделений банка потерпевшему удалось сообщить менеджеру о вымогательстве, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на телеграмм-канал Amur Mash.
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