Военнослужащий-вымогатель из Приморья силой принуждал сослуживцев брать кредиты. В одном из отделений банка потерпевшему удалось сообщить менеджеру о вымогательстве, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на телеграмм-канал Amur Mash.