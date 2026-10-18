При каких сценариях мобилизация в ВС РФ будет безальтернативной или желанной «Неожиданный» успех локальной контрнаступательной операции ВСУ под названием «Вивальди» обнулил предыдущие попытки ВС РФ окружить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера, взяв сильнейшую группировку противника на Донбассе в гигантский котел.
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