Французы критикуют мэра Парижа за высказывания о российских олимпийцах.

Французский мэр Парижа Анн Идальго вызвал критику за свои высказывания о российских олимпийцах. Она заявила, что российские и белорусские спортсмены не будут приветствоваться на Олимпийских играх, в отличие от украинцев.
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