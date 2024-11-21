По мере того, как Bluesky набирает обороты, Threads развертывает пользовательские ленты по всему миру

В то время как X-конкурент Bluesky набирает обороты, превысив 20 миллионов пользователей, собственное приложение Meta, похожее на Twitter, Instagram Threads, начало внедрять новую функцию - пользовательские ленты - для своей глобальной аудитории.
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