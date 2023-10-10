Филантропы Израиля так реагируют на смерть арабских детей

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Афонин Андрей
Недохолокостенные  животные! И что характерно: рассосалась эта гниль по всему миру!
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19 час.
Natalija Osminina
Печалька.
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18 час.

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