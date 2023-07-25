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Экс-глава Центробанка Венгрии назвал причины вероятного выхода страны из ЕС

Экс-глава Центробанка Венгрии назвал причины вероятного выхода страны из ЕС

Венгрия вскоре может выйти из Евросоюза из-за политики ее президента Виктора Орбана, заявил бывший глава Центробанка Венгрии и бывший вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Андраш Симор в опубликованном 24 июля интервью ATV.

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