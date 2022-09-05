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«СКБ Контур» получил более трети «Екатеринбурга» и хочет весь банк

Компания «СКБ Контур» увеличила свою долю в Екатеринбургском Муниципальном Банке (банке «Екатеринбург»), получив более трети его акций, и хочет выкупить остальной пакет, свидетельствуют сообщения банка на портале раскрытия корпоративной информации.

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