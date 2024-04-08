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Губернатор поручил слаженно и оперативно реагировать на паводковую ситуацию

Губернатор поручил слаженно и оперативно реагировать на паводковую ситуацию

В связи со стремительным наступлением тёплой погоды в течение минувшей недели и притоком талых вод Губернатор поручил руководителям городов и районов вместе с соответствующими органами держать под особым контролем паводковую ситуацию.

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