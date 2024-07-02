Журналист Боуз: РФ видит расположение всех самолётов на территории Украины

Ранее Нидерланды выдали разрешение на экспорт истребителей Киеву Россия все контролирует и уничтожает западные самолеты в зоне проведения специальной военной операции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии