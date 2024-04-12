В столице создадут единый стандарт работы курьеров

Столичные власти разработают единый стандарт работы курьеров, сообщает газета "Ведомости". Как отметил вице-мэр, руководитель дептранса Максим Ликсутов, благодаря единому стандарту курьерами будут работать квалифицированные сотрудники с проверенными документами.
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