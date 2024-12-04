"Ъ": продажи легковых машин в ноябре упали почти на 30%

В России продажи легковых автомобилей снизились почти на 30%, пишет "Коммерсантъ". По информации издания, аналитики связывают падение спроса с высокой ставкой Центробанка, однако в будущем можно ожидать роста продаж.
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