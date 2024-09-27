В Смоленском Поозерье ученые РАН сделали открытие о микробном составе почв

Он возвращается к изначальному виду через 60 лет Специалисты в ходе сравнения почв в разных частях нацпарка “Смоленское Поозерье” пришли к выводу, что их микробный состав после возделывания земли человеком возвращается к исходному состоянию через 60 лет.