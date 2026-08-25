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Австралийские чарты закроют для ИИ-треков

Австралийские чарты закроют для ИИ-треков

РЕН ТВ Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии (ARIA) обновила кодекс, согласно которому композиции, полностью созданные искусственным интеллектом, не смогут попадать в официальные чарты страны.

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