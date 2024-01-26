Начальнику полиции ХМАО прочат повышение в другом регионе

Начальника полиции ХМАО Дамира Сатретдинова ждет перевод в Казань. По данным источника URA.RU в силовых структурах, он будет руководить республиканским главком Татарстана и получит новые погоны генерал-лейтенанта.
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