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Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

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Как будет выглядеть универсальный QR-код

С 1 сентября в России для платежей начнут применять новый универсальный QR-код. Банки должны будут перейти на использование такого кода вместо кода оплаты СБП и кодов создаваемых иными платёжными сервисами (например, SberPay).

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