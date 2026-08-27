Как будет выглядеть универсальный QR-код

С 1 сентября в России для платежей начнут применять новый универсальный QR-код. Банки должны будут перейти на использование такого кода вместо кода оплаты СБП и кодов создаваемых иными платёжными сервисами (например, SberPay).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)