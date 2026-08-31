Ночью пьяный воронежец устроил салют в ЖК «Ботанический сад»

Ночной «праздник» устроил нетрезвый воронежец во дворе ЖК «Ботанический сад» в ночь на 31 августа. Мужчина запустил салют прямо под окнами подъезда, однако жители ближайших домов такой сюрприз явно не оценили.
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