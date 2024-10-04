ХАМАС подтвердил ликвидацию своего командира при авиаударе ЦАХАЛ

Бригады "Аль-Кассам", которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, подтвердили, что один из их командиров был ликвидирован при израильском ударе по лагерю беженцев Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу реки Иордан.
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