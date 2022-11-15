Энциклопедия Техники

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Главными бенефициарами исхода западных автопроизводителей с российского рынка в краткосрочной перспективе стали их китайские конкуренты

Главными бенефициарами исхода западных автопроизводителей с российского рынка в краткосрочной перспективе стали их китайские конкуренты

﻿Их китайские конкуренты стали главными бенефициарами ухода западных автопроизводителей с российского рынка в краткосрочной перспективе.

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