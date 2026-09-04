Охотники Красноярского края убили 22 медведя за две ночи

В Енисейском округе Красноярского края в течение двух дней отстрелили 22 медведя. Причиной таких крайних мер стали участившиеся нападения хищников на людей.
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