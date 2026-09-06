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Соболев про 1:2: «Зенит» полностью переиграл ЦСКА – даже подходов у них не было. Глушенков и я не забили, все могло быть и по-другому»

Нападающий « Зенита » Александр Соболев после поражения от ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ заявил, что петербургский клуб играл лучше соперника.

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