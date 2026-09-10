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Нижегородская правда

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Глеб Никитин вошел в тройку лидеров губернаторов по упоминаниям в Telegram

Глеб Никитин вошел в тройку лидеров губернаторов по упоминаниям в Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин впервые вошел в тройку лидеров среди глав регионов по упоминаемости в Telegram по итогам августа.

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