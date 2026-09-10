Глеб Никитин вошел в тройку лидеров губернаторов по упоминаниям в Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин впервые вошел в тройку лидеров среди глав регионов по упоминаемости в Telegram по итогам августа.
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telegram работает только у чиновников и кто пользуется платным vpn - так куда он там вошел ?