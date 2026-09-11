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Татар-информ

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Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов на электроэнергию

Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов на электроэнергию

Депутат Государственного Совета Татарстана Марат Галеев назвал эффективной для энергосбережения дифференциацию дневных и ночных тарифов на электроэнергию.

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