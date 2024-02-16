Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Столица обеспечит интеграцию ВСМ и транспортной инфраструктуры города На совещании в Верхней Пышме президент России Владимир Путин поручил Сергею Собянину осуществить проект ВСМ-1 «Санкт-Петербург — Москва».
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