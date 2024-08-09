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Группа людей от 16 до 21 года разбились в ДТП, когда ехали с похорон друга, погибшего в такой же аварии

Группа людей от 16 до 21 года разбились в ДТП, когда ехали с похорон друга, погибшего в такой же аварии

Сегодня стало известно о трагедии, произошедшей в Красноярском крае. Группа молодых людей, ехавшие с похорон своего друга, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, столкнулась с аварией.

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