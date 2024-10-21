Россия должна добиваться полного уничтожения украинской государственности. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Предпосылок к переговорам нет: Западный федеральный округ, а не Украина – Коц
Комментарии
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лл
лина любимцева
Точно!! Подготовятся получше и так врежут и по договорам, и по тупым бошкам, что мало не покажется!! А может вообще ничего даже показаться не успеет. СРАЗУ БУДЕТ КАЮК!!
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17 час.
Юрий Золотарев
С фашистнёй-бандероснёй - НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ!! Античеловекам жить на нашей Планете ЗАПРЕТИТЬ!!
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17 час.
наталия мезенева
Им веры нет! Какие договора они выполняют, да никакие!
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15 час.
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