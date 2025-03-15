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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева вышла во второй финал тысячника подряд

Мирра Андреева вышла во второй финал тысячника подряд

Она обыграла действующую чемпионку Игу Швентек – 7:6(1), 1:6, 6:3. Для россиянки это 11-я победа подряд и второй финал WTA 1000 подряд.

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