Глава МАГАТЭ о Запорожской АЭС: Угроза серьёзных инцидентов сохраняется

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждает о сохраняющейся угрозе инцидентов на Запорожской АЭС. Присутствие инспекторов важно для безопасности станции, пока она остаётся в зоне активных боевых действий и находится в холодном останове.
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