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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Экономист объяснила, какой срок ипотеки лучше выбрать в 2026 году

Экономист объяснила, какой срок ипотеки лучше выбрать в 2026 году

Ключевой критерий — соотношение ежемесячного платежа к доходу: эксперт рекомендует, чтобы нагрузка не превышала 30–40% от чистого дохода семьи В 2026 году традиционная схема "чем короче срок ипотеки, тем выгоднее" утрачивает свою актуальность, по мнению доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Борисовой, пишет Life.

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