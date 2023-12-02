Разведка Израиля заявила о тупике в переговорах с ХАМАС о перемирии

Глава «Моссада» по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара, так как переговоры с движением ХАМАС о возобновлении перемирия «зашли в тупик», сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильскую разведывательную службу «Моссад».
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