Разведка Израиля заявила о тупике в переговорах с ХАМАС о перемирии

Глава «Моссада» по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара, так как переговоры с движением ХАМАС о возобновлении перемирия «зашли в тупик», сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильскую разведывательную службу «Моссад».