Неопределённость Китая

СК

Сергей Ковалев

1. "гегемония не спадает", ибо это противоречит сути частного капитала, ныне глобального. следовательно, никакой "многополярности"! либо они, либо ... мы? 2. Китай и ведет свою относительно независимую политику, ибо прагматичен до мозга костей. ключевое слово - относительную, ибо действительно несамодостаточен по определению, кроме того зависим от внешних рынков. т.о. Китай балансирует. "партнером"-попутчиком он может быть на коротком отрезке исторического пути.