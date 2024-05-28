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Неопределённость Китая

Неопределённость Китая

Заявления некоторых экспертов о том, что учения Китая в Тайваньском проливе — это «репетиция спецоперации» по захвату острова, можно назвать провокацией.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
1. &quot;гегемония не спадает&quot;, ибо это противоречит сути частного капитала, ныне глобального. следовательно, никакой &quot;многополярности&quot;! либо они, либо ... мы? 2. Китай и ведет свою относительно независимую политику, ибо прагматичен до мозга костей. ключевое слово - относительную, ибо действительно несамодостаточен по определению, кроме того зависим от внешних рынков. т.о. Китай балансирует. &quot;партнером&quot;-попутчиком он может быть на коротком отрезке исторического пути.
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20 час.
Неизвестно Неизвестно
Да и мы живём в капиталистическом государстве так что мы тоже придём к глобализму, или будем строить коммунизм?
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19 час.

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