Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пётр Толстой про бессмысленные богадельни в виде международных организаций

Пётр Толстой про бессмысленные богадельни в виде международных организаций

  Вице-спикеру ГД понадобилось всего десять минут, чтобы изложить проблемы, требующие незамедлительного решения.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
ВВП ничего не решит. У него свои интересы за Бугром- его семья, а потому ничего против хозяев принято и сделано не будет.
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Толстой на 2000% прав,но у власти пока не патриоты,правит всем Путин,вот в чем загвоздка!
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11 час.
Геннадий Свешников
Гвоздь в едре,которое не возможно нарушить,даже быть лучше.Всё ещё в переди.❗🙏
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10 час.

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