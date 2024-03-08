11 повседневных вещей, которые незаметно высасывают деньги из нашего кошелька

Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Иногда люди недооценивают, в какую сумму в целом выливаются небольшие переплаты. По этой причине, когда нам хочется отложить на что-то определенную сумму, появляется ощущение, что нужно потуже завязать пояса.

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