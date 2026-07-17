Политика как он...
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Политика как она есть

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Впервые обнаружена атмосфера на потенциально обитаемой каменистой экзопланете

Впервые обнаружена атмосфера на потенциально обитаемой каменистой экзопланете

Американские планетологи впервые обнаружили свидетельства существования атмосферы на потенциально обитаемой каменистой планете LHS 1140b, которая вращается вокруг одного из близких к нам красных карликов в созвездии Кита.

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