Впервые обнаружена атмосфера на потенциально обитаемой каменистой экзопланете

Американские планетологи впервые обнаружили свидетельства существования атмосферы на потенциально обитаемой каменистой планете LHS 1140b, которая вращается вокруг одного из близких к нам красных карликов в созвездии Кита.
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