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«ПСЖ» не проигрывает 15 матчей подряд в Лиге 1 – 10 побед и 5 ничьих

«ПСЖ» не проигрывает 15 матчей подряд в Лиге 1 – 10 побед и 5 ничьих

«ПСЖ» победил «Ренн» (1:0) в 24-м туре французской Лиги 1. Парижане не проигрывают в чемпионате Франции с начала октября – на протяжении 15 матчей: 10 побед, 5 ничьих.

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