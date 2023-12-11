Виталий Обедин: Реальный турпоток в Якутию в четыре раза меньше официальных 200 тысяч

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА в Якутии, журналист Виталий Обедин в своём телеграм-канале усомнился, что республику посещает настолько большое количество туристов, насколько заявляют официальные власти Например, в Хангаласском улусе в этом году насчитали 170 тысяч гостей.
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