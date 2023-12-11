Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Ну кто опять  выносит статью о об этом сбитом лётчике, ещё и "политик", а случайно не мошенник?Shot: Навальный* ...
  • Mark Kapustin
    🇮🇱🇮🇱🇮🇱Армия Израиля: За...
  • Виктор Луговой
    На Северный полюс поехал, снег убирать...Ярмыш: Алексей На...

Виталий Обедин: Реальный турпоток в Якутию в четыре раза меньше официальных 200 тысяч

Виталий Обедин: Реальный турпоток в Якутию в четыре раза меньше официальных 200 тысяч

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА в Якутии, журналист Виталий Обедин в своём телеграм-канале усомнился, что республику посещает настолько большое количество туристов, насколько заявляют официальные власти Например, в Хангаласском улусе в этом году насчитали 170 тысяч гостей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх