Виталий Обедин: Реальный турпоток в Якутию в четыре раза меньше официальных 200 тысяч

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА в Якутии, журналист Виталий Обедин в своём телеграм-канале усомнился, что республику посещает настолько большое количество туристов, насколько заявляют официальные власти Например, в Хангаласском улусе в этом году насчитали 170 тысяч гостей.