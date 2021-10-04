Мировое обозрение

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ОПЕК не будет препятствовать взлету цен на нефть

ОПЕК не будет препятствовать взлету цен на нефть

ОПЕК+ на очередном заседании подняла производственные лимиты на 400 тыс. баррелей в сутки. Эта мера, по мнению участников альянса, позволит поддержать ценовую стабильность и удовлетворит текущие запросы потребителей.

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