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На Автозаводе снесут 39 жилых домов для возведения новостроек

На Автозаводе снесут 39 жилых домов для возведения новостроек

В Нижнем Новгороде снесут почти сорок старых жилых домов, чтобы построить новый квартал.На Автозаводе по программе комплексного развития территорий (КРТ) снесут 39 жилых домов на улицах Афанасьева, Янки Купалы, Дуденевской, Минеева.

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