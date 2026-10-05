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Из-за атаки ВСУ в ЛНР погибли три человека

Из-за атаки ВСУ в ЛНР погибли три человека

В результате атаки Вооруженные сил Украины на Луганскую Народную Республику погибли три человека, включая подростка, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

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