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Сборная России в феврале может провести товарищеские матчи с иностранными клубами

Сборная России в феврале 2024 года может провести товарищеские матчи с иностранными клубами. Об этом рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

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