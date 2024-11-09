Хуснуллин: в ЮФО ввели более 1,8 млн кв. метров жилья благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам

В регионах ЮФО с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) строят необходимые для граждан объекты социальной, коммунальной, дорожной и иной инфраструктуры, которые в том числе становятся драйвером для развития жилищного строительства.
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