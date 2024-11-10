🇷🇺☄️Расчеты РСЗО «Град» продолжают сжигать позиции противника 122-мм зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами🔥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 #ВСУ #ЗСУ #Поражение #Зажигалки #ВСРФ #Град #СВО.
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🇷🇺☄️Расчеты РСЗО «Град» продолжают сжигать позиции противника 122-мм зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами🔥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 #ВСУ #ЗСУ #Поражение #Зажигалки #ВСРФ #Град #СВО.
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