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Король картофеля Кубани, джигитовка и обливания водой: чем удивит «Атамань» 1 августа

Король картофеля Кубани, джигитовка и обливания водой: чем удивит «Атамань» 1 августа

В «Атамани» выберут самую большую картофелину Кубани и накормят гостей тонной картошки 1 августа этнокомплекс «Атамань» приглашает жителей и гостей Краснодарского края на традиционный праздник «Картопля цэ нэ цыбуля».

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