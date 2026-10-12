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Как обезопасить хранение данных бизнеса на фоне атак на ЦОДы: инструкция

Как обезопасить хранение данных бизнеса на фоне атак на ЦОДы: инструкция

Серия атак на дата-центры «Яндекса» в октябре 2026 года частично парализовала работу сервисов. Российский бизнес впервые столкнулся с реальностью, в которой физическая защищенность ЦОДа перестала быть абстрактным риском.

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