Как обезопасить хранение данных бизнеса на фоне атак на ЦОДы: инструкция

Серия атак на дата-центры «Яндекса» в октябре 2026 года частично парализовала работу сервисов. Российский бизнес впервые столкнулся с реальностью, в которой физическая защищенность ЦОДа перестала быть абстрактным риском.
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